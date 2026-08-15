Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέκτησε την 4η θέση στο μαραθώνιο βάδην με νέο ατομικό ρεκόρ

Συγκινημένη στον τερματισμό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Ντρισμπιώτη
Η Ντρισμπιώτη στον αγώνα του Μπέρμιγχαμ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οριακά εκτός βάθρου έμεινε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο μαραθώνιο βάδην του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του Μπέρμιγχαμ, αφού κατέλαβε την 4η θέση, με χρόνο 3:22:16

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έκανε έτσι και νέο ατομικό ρεκόρ στο μαραθώνιο βάδην, όπως και η Παναγιώτα Τσινοπούλου, που ολοκλήρωσε την απόσταση των 42.195 με χρόνο 3:24:18.

Η έτερη Ελληνίδα αθλήτρια βρέθηκε μάλιστα ακριβώς πίσω από την Ντρισμπιώτη στον αγώνα, κατακτώντας την 5η θέση στην Ευρώπη. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Σοφία Φιορίνι (Ιταλία) με 3:15:11, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Καταρίνα Ζιεμπλό (Πολωνία) με 3:19:50 και τρίτη ήταν η Ρακέλ Γκονζάλεθ (Ισπανία) με 3:20:49.

Η Ντρισμπιώτη ήταν εμφανώς συγκινημένη στον τερματισμό και αγκάλιασε την Ισπανίδα Γκονζάλεθ, ενώ η Τσινοπούλου τερμάτισε με την ελληνική σημαία στα χέρια της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
143
97
81
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo