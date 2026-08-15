Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέκτησε την 4η θέση στο μαραθώνιο βάδην με νέο ατομικό ρεκόρ

Οριακά εκτός βάθρου έμεινε η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο μαραθώνιο βάδην του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του Μπέρμιγχαμ, αφού κατέλαβε την 4η θέση, με χρόνο 3:22:16

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έκανε έτσι και νέο ατομικό ρεκόρ στο μαραθώνιο βάδην, όπως και η Παναγιώτα Τσινοπούλου, που ολοκλήρωσε την απόσταση των 42.195 με χρόνο 3:24:18.

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Η έτερη Ελληνίδα αθλήτρια βρέθηκε μάλιστα ακριβώς πίσω από την Ντρισμπιώτη στον αγώνα, κατακτώντας την 5η θέση στην Ευρώπη. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Σοφία Φιορίνι (Ιταλία) με 3:15:11, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Καταρίνα Ζιεμπλό (Πολωνία) με 3:19:50 και τρίτη ήταν η Ρακέλ Γκονζάλεθ (Ισπανία) με 3:20:49.

Η Ντρισμπιώτη ήταν εμφανώς συγκινημένη στον τερματισμό και αγκάλιασε την Ισπανίδα Γκονζάλεθ, ενώ η Τσινοπούλου τερμάτισε με την ελληνική σημαία στα χέρια της.