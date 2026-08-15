Ο Ολυμπιακός έχει «stand by» τον Ρέμο Φρόιλερ

Ο Ρέμο Φρόιλερ βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, αφού φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες, οι οποίοι τον έχουν όμως “stand by”, για το ενδεχόμενο κάποιας αποχώρησης από το ρόστερ.

Ο Ολυμπιακός “τρέχει” τον υπόλοιπο μετεγγραφικό του σχεδιασμό μετά και τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά παράλληλα είναι πιθανό να ολοκληρώσει και τη μετεγγραφή του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος και θέλει να αγωνιστεί στην Ελλάδα.

Ο 34χρονος Ελβετός ποδοσφαιριστής έχει μεγάλη καριέρα πίσω του, κυρίως ως παίκτης της Αταλάντα και της Μπολόνια, ενώ την περασμένη σεζόν “μέτρησε” 40 συμμετοχές και αγωνίστηκε βασικός με την εθνική Ελβετίας, στο Μουντιάλ της Αμερικής.