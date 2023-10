Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη λίστα με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές από ομάδες που δεν αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τον Έλληνα παίκτη να κοστολογείται με 15 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα ο Κωνσταντέλιας ο οποίος ήδη με τις εμφανίσεις του έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα βλέμματα αρκετών Ευρωπαϊκών συλλόγων επάνω του, βρίσκεται στη λίστα του «CIES Football Observatory» με τους πιο ακριβούς παίκτες κάτω των 23 ετών.

Συγκεκριμένα ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει εκτιμώμενη αξία στα 15 εκατομμύρια ευρώ, σε μια λίστα με αρκετά «καυτά» ονόματα από νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Top estimated transfer values*, U2⃣3⃣ non big-5 league top division wingers

#JohanBakayoko 🇧🇪 (#PSV) €32.2m

#AntonioNusa 🇳🇴 (#ClubBrugge) €24.8m

#GonzaloPlata 🇪🇨 (#AlSadd) €23.5m

*as per @CIES_Football model

More https://t.co/7ZcEaydw1L pic.twitter.com/bVp2FcptSi