Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη, με την Μπράιτον να αποτελεί ένα σύλλογο που «γλυκοκοιτάζει» την περίπτωση του Έλληνα ποδοσφαιριστή όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα.

Ο Κωνσταντέλιας με τις εκπληκτικές του εμφανίσεις στον ΠΑΟΚ έχει τραβήξει τα βλέμματα αρκετών ομάδων από το εξωτερικό, με την Μπράιτον η οποία αρέσκεται στο να αγοράζει νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές να έχει τα ραντάρ της ανοικτά αναφορικά με τον Έλληνα παίκτη.

Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα ο σύλλογος της Premier League εξετάζει την περίπτωση Κωνσταντέλια, με τους «πελαργούς» να είναι αρκετά πιθανό να καταθέσουν επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ είτε τον προσεχή Γενάρη στην μεταγραφική περίοδο, είτε το καλοκαίρι του 2024.

🇬🇷 I’ve been told that Brighton are monitoring 20yo PAOK midfielder Giannis Konstantelias ahead of a potential move in January or next summer…



One to watch 👀 #bhafc pic.twitter.com/UgySyycEXS