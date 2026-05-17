Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2: «Αυτοχειρία» στη Λεωφόρο για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ “αυτοκτόνησε” με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με αποτέλεσμα να χάσει και το “εισιτήριο” για το Champions League.

Σε ένα ανοιχτό ματς στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο γκολ μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο με Οζντόεφ και Μύθου, αλλά ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στη συνέχεια και “έκοψε” από τους Θεσσαλονικείς το… όνειρο της δεύτερης θέσης.

Με μία “ψυχωμένη” εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και σκόρερ τους Τσέριν και Ταμπόρδα, οι “πράσινοι” αποχαιρέτησαν με ισοπαλία τη Λεωφόρο, τερματίζοντας στην 4η θέση της βαθμολογίας, με τον ΠΑΟΚ να μένει τρίτος, πίσω από ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες έψαξαν το γκολ από το ξεκίνημα του αγώνα και είχαν κάποια καλά σουτ στα πρώτα λεπτά του αγώνα, αλλά στην πρώτη μεγάλη φάση του ματς, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ.

Από μία εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα στο 30′, ο Οζντόεφ βρέθηκε αμαρκάριστος στην “καρδιά” της άμυνας του Παναθηναϊκού και δεν αστόχησε με κεφαλιά, για να κάνει το 1-0 για τους Θεσσαλονικείς μέσα στη Λεωφόρο.

Ακολούθησε αμέσως και το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Λουτσέσκου, αφού στο 35′, ο Ζίβκοβιτς από δεξιά, βρήκε τον Μύθου ανενόχλητο στο δεύτερο δοκάρι, για να σκοράρει ο νεαρός επιθετικός με άψογο πλασέ με τη μία, για το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν στη συνέχεια και ένα χαμένο τετ-α-τετ με τον Πέλκα, αλλά το σκορ δεν άλλαξε στο πρώτο ημίχρονο. Μετά την ανάπαυλα αντίθετα, το… πάνω κάτω συνεχίστηκε, με τον Παναθηναϊκό να έχει ανεβάσει όμως την απόδοσή του.

Οι “πράσινοι” δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να μειώσουν και τα κατάφεραν με τον Τσέριν να “γράφει” το 2-1 με προβολή μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή των φιλοξενούμενων, στο 68ο λεπτό του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε αμέσως μετά να “τελειώσει” το ματς, αλλά είχε μία δύο χαμένες ευκαιρίες και ένα ακυρωμένο γκολ με τον Κωνσταντέλια, για φάουλ του διεθνή εξτρέμ στην αρχή της φάσης.

Ο Παναθηναϊκός ήταν έτσι αυτός, που έφθασε σε ένα ακόμη γκολ στο 82′, με τον Ταμπόρδα να παίρνει το “ριμπάουντ” μετά από απόκρουση του Παβλένκα σε κεφαλιά του Σφιντέρσκι, για να “κεραυνοβολήσει” για το 2-2 στο ματς.

Η ομάδα του Λουτσέσκου “πάλεψε” στα τελευταία λεπτά για ένα γκολ που θα του έδινε ουσιαστικά το “εισιτήριο” για τα προκριματικά του Champions League, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει και έμεινε στην ισοπαλία και την 3η θέση της βαθμολογίας των πλέι οφ της Super League, με τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση.

Οι συνθέσεις στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν (46′ Ερνάντεθ), Αντίνο, Κοντούρης (46′ Σάντσες), Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τσέριν, Σβιντέρσκι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάντσες (69′ Κένι), Ζαφείρης, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (59′ Ιβανούσετς), Μύθου (59′ Γερεμέγεφ).