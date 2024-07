O Ντε Μπρόινε αποκάλεσε ηλίθιο Ιταλό δημοσιογράφο μετά τον αποκλεισμό του Βελγίου από το Euro 2024

Το Βέλγιο αποκλείστηκε από τη φάση των “16” του Euro 2024, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να αποχωρεί εκνευρισμένος από τη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τη Γαλλία.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε τα έβαλε με έναν δημοσιογράφο και φεύγοντας από την αίθουσα Τύπου μονολόγησε «Ηλίθιε!». Αφορμή στάθηκε η ερώτηση του Τανκρέντι Παλμέρι για το αν τον πονά που η χρυσή γενιά της χώρας του δεν μπόρεσε να φτάσει έστω σε έναν τελικό.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ που έκανε τη συγκεκριμένη ερώτηση, δεν κατάλαβε εκείνη την ώρα τον χαρακτηρισμό του μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά όταν ενημερώθηκε, αντέδρασε.

Ahah DeBruyne just called me stupid.



Hey Kevin, little memo for you:



the golden generation you mentioned of France, England, Germany and Spain they ALL REACHED A FINAL!



Usual footballer that wants only question telling him how good they are.



Spoiled brat https://t.co/vuxnu8y9B1