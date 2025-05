O Ράφα Ναδάλ πάτησε στο court του Roland Garros και αποθεώθηκε

O Ράφα Ναδάλ χαιρέτησε για τελευταία φορά το κοινό του Roland Garros, 20 ακριβώς χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, με τον θρυλικό τενίστα να κάνει την εμφάνισή του στο κεντρικό court του Roland Garros και να γνωρίζει την αποθέωση.

Την ώρα που ο Ράφα Ναδάλ μπήκε στο court του Roland Garros οι οθόνες του Philippe Chatrier έπαιξαν τις καλύτερες στιγμές του από το γαλλικό Grand Slam, σε ένα πολύ συγκινητικό κλίμα. Στη συνέχεια ο θρυλικός τενίστας μίλησε στο κοινό, κάνοντας αναφορά στους αγαπημένους του ανθρώπους που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, με τον Ισπανό να μην μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του!

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω αφού έχω παίξει εδώ για 20 χρόνια, έχω κερδίσει, έχω χάσει και έχω συγκινηθεί. Ήταν μια απίστευτη ιστορία στο πιο σημαντικό γήπεδο της καριέρας μου.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ήθελαν να με βρουν εδώ σήμερα. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τους δια βίου φίλους μου, που πάντα μου παρείχαν ανεκτίμητη υποστήριξη. Στους χορηγούς, που έγιναν φίλοι μου, σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Σε όλους τους προπονητές, τους γυμναστές, τους φυσιοθεραπευτές που ήταν μαζί μου, στην ομάδα μου, τη δεύτερη οικογένειά μου» είπε χαρακτηριστικά ο Ναδάλ, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για τη σύζυγό του, Μαρία, αλλά και στους γονείς και την αδερφή του:

«Μαρία είσαι η καλύτερη σύντροφος της ζωής μου. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε το 2005 ότι θα ήμασταν εδώ 20 χρόνια αργότερα ως οικογένεια. Ελπίζω να σας κάνω τόσο χαρούμενους όσο με κάνατε».

Emotional times on Philippe-Chatrier #RolandGarros pic.twitter.com/DKyz9ESRc8

Μπαμπά, μαμά, Μαριμπέλ, σας ευχαριστώ που μου φερθήκατε σαν γιο και αδερφό, όχι απλώς ως επιτυχημένο τενίστα, και για τις αξίες που μου διδάξατε. Δεν θα μπορέσω ποτέ να σας ανταποδώσω όλα όσα κάνατε για μένα. Σας αγαπώ κι ευχαριστώ στη Γαλλία και το Παρίσι. Εδώ, ένιωσα ότι με εκτιμούν και ένιωσα συναισθήματα που δεν μπορούσα να φανταστώ.

Μου δώσατε ένα άγαλμα στο Roland Garros. Με κάνατε να νιώσω Γάλλος. Δεν θα μπορέσω να παίξω ξανά εδώ, αλλά η καρδιά και οι αναμνήσεις μου θα είναι πάντα συνδεδεμένες με αυτό το μέρος. Ευχαριστώ!»

Can you feel it coming? #RolandGarros @RafaelNadal pic.twitter.com/CS7uY2dco1