Ο Λούις Χάμιλτον κι ο Μαξ Φερστάπεν είχαν ένα σοβαρό ατύχημα στη Μόντσα, στο περιθώριο της μάχης που δίνουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1, με τους δύο πιλότους να βγαίνουν εκτός αγώνα στον 26ο γύρο.

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν ο πιλότος που κινδύνεψε να τραυματιστεί σοβαρά, καθώς το μονοθέσιο της Red Bull ανέβηκε πάνω στο μονοθέσιο της Mercedes. Η τεχνολογία του «Halo» έσωσε ουσιαστικά τον Χάμιλτον, ο οποίος “κάρφωσε” τον Φερστάπεν μετά το τέλος του αγώνα, κατηγορώντας τον για αδιαφορία και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

«Κάποιος με προστάτεψε από ψηλά, με φρόντισε. Ήταν ένα αρκετά δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, οπότε είναι λογικό να έχω δυνατό πονοκέφαλο, όμως είμαι καλά», ανέφερε αρχικά ο Χάμιλτον και πρόσθεσε για τον Φερστάπεν:

«Είδα τον Μαξ να βγαίνει από το μονοθέσιό του και να φεύγει. Έμεινα έκπληκτος από τη συμπεριφορά του, καθώς πιστεύω πως όταν έχουμε ατυχήματα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι ο άλλος οδηγός είναι καλά».

Από την πλευρά του, ο Φερστάπεν τόνισε ότι γνώριζε ότι ο Χάμιλτον δεν είχε πάθει τίποτα, καθώς όταν βγήκε από το μονοθέσιο του, είδε τον Βρετανό να προσπαθεί να κάνει όπισθεν, μήπως ξεκολλήσει από την αμμοπαγίδα κι επιστρέψει στην πίστα.

Η σύγκρουση των δύο διεκδικητών του τίτλου:

This angle of the Hamilton-Verstappen crash is absolutely nuts. That halo has saved Hamilton 😦



pic.twitter.com/8Nvp7fnyzy