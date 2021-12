Το αίτημα της Νιούκαστλ έγινε δεκτό και η Premier League ανέβαλε μια ακόμα αναμέτρηση, λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Την αναβολή της κυριακάτικης αναμέτρησης Σαουθάμπτον – Νιούκαστλ (02.01.2022 / 16:00) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Premier League, ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή.

Τα κρούσματα κορονοϊού στους φιλοξενούμενους συνεχίζονται (υπάρχουν και περιπτώσεις τραυματισμών), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό παικτών. Υπενθυμίζεται ότι μεσοβδόμαδα για τον ίδιο λόγο είχε αναβληθεί και το παιχνίδι της Νούκαστλ με την Έβερτον.

Following a request from Newcastle, the Premier League Board has regrettably agreed to postpone the club’s away fixture against Southampton, due to be played at 2pm on Sunday 2 January



