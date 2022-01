Ο Φελίπε Κουτίνιο αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Premier League ως παίκτης της Λίβερπουλ και πλέον επιστρέφει στον “τόπο του εγκλήματος” με τη φανέλα της Άστον Βίλα.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός πήρε την… κάτω βόλτα μετά τη μετεγγραφή του στην Μπαρτσελόνα το 2018 και δεν κατάφερε να “αναστηθεί” ούτε ως δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου, αλλά στα 29 του χρόνια θα έχει μία ακόμη ευκαιρία στους “χωριάτες”.

Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτησή του μέχρι το τέλος της σεζόν, με δανεισμό από τους Καταλανούς και ελπίζει ότι θα θυμίσει ξανά τον παικταρά του Άνφιλντ.

Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷