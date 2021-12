Ο Τζέιμς Βάρντι τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Λέστερ με τη Λίβερπουλ και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα, χάνοντας το ξεκίνημα του 2022.

Οι “αλεπούδες” έχουν συνεχόμενα ματς μέσα στον Ιανουάριο, αλλά θα τα δώσουν πιθανότατα χωρίς τον Άγγλο επιθετικό και πρώτο σκόρερ της ομάδας τους, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ.

Ο Βάρντι φαίνεται ότι υπέστη ζημιά στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα υπολογίζεται για 3 με 4 εβδομάδες από τον Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος θα χάσει και τον Κέλετσι Ιχεανάτσο, λόγω Κόπα Άφρικα.

Jamie Vardy will be on the sidelines for up to a month after aggravating a hamstring injury in Tuesday’s 1-0 win over Liverpool.



