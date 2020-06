Ο κορονοϊός κατάφερε να αναστείλει τη δράση στην Premier League για 100 ημέρες. Η αθλητική καραντίνα όμως στο Νησί “σπάει” και η μπάλα θα… κυλήσει και πάλι στα γήπεδα της Αγγλίας.

Η Premier League επιστρέφει στην καθημερινότητα μας, κάτι παραπάνω από τρεις μήνες μετά το τελευταίο της ματς, για ένα «μαραθώνιο» 92 αγώνων σε περίπου 40 ημέρες. Η σεζόν αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Ιουλίου.

Κάθε αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και θα μεταδοθεί ζωντανά. Οι ομάδες υποβάλλονταν δύο φορές την εβδομάδα σε τεστ για τον κορονοϊό, θα φορούν ειδικά σήματα ευγνωμοσύνης προς τους υπαλλήλους του εθνικού συστήματος υγείας, ενώ οι φανέλες στα πρώτα δώδεκα παιχνίδια δεν θα φέρουν και το μήνυμα κατά του ρατσισμού “Black Lives Matter”.

As the Premier League resumes, ‘Black Lives Matter’ will feature on the back of each of the players’ shirts.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/OswSUPp7b1