Γιαμάλ για το Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα: «Θα δώσουμε τα πάντα για την ανατροπή, δεν εξαρτάται από μένα η πρόκριση»

Η Μπαρτσελόνα είναι με την πλάτη στον τοίχο σχετικά με την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League και ο Λαμίν Γιαμάλ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Ατλέτικο (14/04/26, 22:00) τόνισε ότι πρέπει οι παίκτες να παλέψουν για το σήμα της ομάδας.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρώτο παιχνίδι κέρδισε 2-0 στο Καμπ Νου και έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρας της για να συνεχίσει στη διοργάνωση με την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ να είναι δεδομένο ότι θα δώσει τα πάντα για την ανατροπή, όπως είπε και ο ίδιος.

Αναλυτικά τα λόγια του Λαμίν Γιαμάλ

«Πρέπει να κάνουμε ότι κάνουμε όλη τη σεζόν. Να παλέψουμε για το έμβλημα. Θέλουμε πάρα πολύ να πάμε στα ημιτελικά και θα δώσουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Έχουμε πολλούς παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είμαστε κορυφαία ομάδα.

Δεν είμαι μόνος μου. Δεν πιστεύω ότι η ανατροπή εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα. Στο ξεκίνημα της σεζόν αμφισβητήθηκα και ανυπομονούσα να έρθουν αγώνες σαν τον αυριανό. Απολαμβάνω τέτοια ματς, γιατί σε τέτοια παιχνίδια είναι που βγαίνουν μπροστά οι πραγματικοί παίκτες.

Το κλειδί είναι να μην πιστέψουμε ότι χρειάζεται κάποιο θαύμα για να κάνουμε την ανατροπή. Υπόσχομαι ότι ακόμα και να αποκλειστούμε, θα έχουμε παλέψει μέχρι το τέλος. Δεν θα αφήσουμε ούτε λεπτό χωρίς να πιέζουμε και να τρέχουμε, θα δώσουμε τα πάντα. Δεν έχει τελειώσει, η ανατροπή είναι πολύ πιθανή και για αυτό βρισκόμαστε εδώ».