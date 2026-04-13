Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αγκάλιασαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην πρώτη προπόνηση μετά το θάνατο του πατέρα του, Μιρτσέα

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τις διακοπές του Πάσχα με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να περνάει δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, καθώς ο πατέρας του Μιρτσέα έχασε τη ζωή του.

Τη Μ. Παρασκευή έγινε η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου και ο Ραζβάν συγκίνησε στον επικήδειο για τον πατέρα του. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ φρόντισαν να υποδεχτούν με αγκαλιές τον προπονητή τους για να του συμπαρασταθούν σε αυτές τι δύσκολες οικογενειακές στιγμές.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι ο Ρουμάνος προπονητής είδε τον Ζίβκοβιτς να πατάει γήπεδο και να προπονείται ατομικά. Είχε όμως και μία άσχημη είδηση, καθώς ο Ντεσπόντοφ συνεχίζει να πονά στο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού και θα χρειαστεί, εκτός απροόπτου, να χειρουργηθεί.