Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει Ολυμπιακού με πολλές απουσίες

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία μετά το τριήμερο ρεπό λόγω Πάσχα και ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε να καταστρώνει τα σχέδιά του για το ντέρμπι των πλέι οφ της Super League με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο (19/04/26, 21:00).

Ο Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε ξανά ειδικό πρόγραμμα, ενώ ο Κάτρης έκανε θεραπεία και ατομικό. Οι Κοντούρης, Τζόυρισιτς και Σισοκό έκαναν αποκλειστικά θεραπεία, ενώ ο Τουμπά απουσίαζε, καθώς είχε πάρει άδεια για προσωπικούς λόγους.

Οι πράσινοι είναι στο -8 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και αν θέλει να κυνηγήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση στη Super League θα πρέπει να πάρει τη νίκη κόντρα στους ερυθρόλευκους στη δεύτερη αγωνιστική των πλέι οφ.