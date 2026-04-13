Ο Νεοκλής Αβδάλας συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στο Νορθ Καρολάινα του Μάικλ Τζόρνταν

Ο Νεοκλής Αβδάλας πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA με το πρόγραμμα του Νορθ Καρολάινα, από το οποίο βγήκε και ο σπουδαιότερος όλων, Μάικλ Τζόρνταν.

Αφού άκουσε όλες τις προτάσεις που είχε ο Αβδάλας έκρινε ότι αυτή του Νορθ Καρολάινα θα του προσφέρει τη μεγαλύτερη βοήθεια για να εξελιχθεί και μελλοντικά να βρει τη θέση του στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις ΗΠΑ έχει γραφτεί ότι ο Νεοκλής Αβδάλας είχε πολλές προτάσεις από κολέγια του NCAA, όμως εμπιστεύτηκε το Νορθ Καρολάινα, το οποίο έχει στο προπονητικό του επιτελείο τον πρώην τεχνικό των Ντένβερ Νάγκετς, Μάικ Μαλόουν.

Ο Έλληνας γκαρντ με ανάρτηση που έκανε στο instagram ανακοίνωσε την απόφασή του, κάνοντας ταγκ το λογαριασμό του Νορθ Καρολάινα στο story του.

Ο Αβδάλας τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ είχε 12.1 πόντους και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο και ανάγκασε πολλά κολέγια να θέλουν να τον αποκτήσουν.