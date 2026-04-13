Αθλητικά

Ο Νεοκλής Αβδάλας συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στο Νορθ Καρολάινα του Μάικλ Τζόρνταν

Ο Έλληνας αθλητής αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του με το κολέγιο στο οποίο μεσουράνησε ο Τζόρνταν να είναι η επιλογή του
Ο Νεοκλής Αβδάλας σε παιχνίδι του Βιρτζίνια Τεκ

Ο Νεοκλής Αβδάλας πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA με το πρόγραμμα του Νορθ Καρολάινα, από το οποίο βγήκε και ο σπουδαιότερος όλων, Μάικλ Τζόρνταν.

Αφού άκουσε όλες τις προτάσεις που είχε ο Αβδάλας έκρινε ότι αυτή του Νορθ Καρολάινα θα του προσφέρει τη μεγαλύτερη βοήθεια για να εξελιχθεί και μελλοντικά να βρει τη θέση του στο NBA.

Στις ΗΠΑ έχει γραφτεί ότι ο Νεοκλής Αβδάλας είχε πολλές προτάσεις από κολέγια του NCAA, όμως εμπιστεύτηκε το Νορθ Καρολάινα, το οποίο έχει στο προπονητικό του επιτελείο τον πρώην τεχνικό των Ντένβερ Νάγκετς, Μάικ Μαλόουν.

Ο Έλληνας γκαρντ με ανάρτηση που έκανε στο instagram ανακοίνωσε την απόφασή του, κάνοντας ταγκ το λογαριασμό του Νορθ Καρολάινα στο story του.

Ο Αβδάλας τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ είχε 12.1 πόντους και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο και ανάγκασε πολλά κολέγια να θέλουν να τον αποκτήσουν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo