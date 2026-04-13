Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς 1-2: Άλωσαν το Ολντ Τράφορντ τα «παγώνια» και ξέφυγαν από τη ζώνη του υποβιβασμού

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε μία σοκαριστική ήττα στο Ολντ Τράφορντ από τη Λιντς με 2-1 για την 32η αγωνιστική της Premier League, με τον Οκαφόρ να κάνει τα πάντα για τους φιλοξενούμενους.

Ο Οκαφόρ άνοιξε το σκορ στο 5′ για τη Λίντς κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ουσιαστικά στην πρώτη φάση του αγώνα εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία των αμυντικών των γηπεδούχων να διώξουν μία σέντρα και με πλασέ με τη μία νίκησε τον Λάμενς για το 0-1.

Στο 29′ ο Οκαφόρ χτύπησε ξανά για τους νικητές. Η άμυνα της Γιουνάιτεντ και πάλι δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα. Αυτή στρώθηκε στον Ελβετό στράικερ, που έκανε το κοντρόλ και σούταρε έξω από την περιοχή για να «παγώσει» για τα καλά το Ολντ Τράφορντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε με δέκα παίκτες στο 56′, καθώς ο Μαρτίνες αποβλήθηκε, επειδή τράβηξε τον Κάλβερτ-Λιούιν από την κοτσίδα, με το VAR να εντοπίζει την παράβαση και τον Ίνγκλαντ να στέλνει τον Αργεντινό στα αποδυτήρια.

Ο Καζεμίρο μείωσε στο 69′ με δυνατή κεφαλιά μετά από σέντρα του Φερνάντες και έβαλε την ομάδα του και πάλι μέσα στο παιχνίδι. Η ομάδα του Κάρικ έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να φέρει στα ίσα το ματς, όμως ο Ντάρλοου και ο Κάλβερτ-Λιούιν σταμάτησαν την μπάλα δύο φορές πάνω στη γραμμή, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται 2-1 υπέρ της Λιντς.

Η Γιουνάιτεντ παρέμεινε στην τρίτη θέση μετά και το πέρας της 32ης αγωνιστικής έχοντας 55 βαθμούς, όσους έχει και η τέταρτη Άστον Βίλα.

Η Λιντς με το τεράστιο διπλό που έκανε είναι κοντά στην εξασφάλιση της παραμονής στην Premier League, αφού είναι στην 15η θέση με 36 βαθμούς, με την Τότεναμ που είναι 18η και υποβιβάζεται αυτή τη στιγμή να έχει 30 βαθμούς. Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ είναι ανάμεσά τους με 33 και 32 βαθμούς αντίστοιχα.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Γιόρο, Μαρτίνεζ, Σο, Μαζράουι (70′ Νταλό), Ουγκάρτε, Κασεμίρο, Φερνάντες, Κούνια, Ντιαλό (70′ Εμπεμό), Σέσκο.

ΛΙΝΤΣ: Ντάρλοου, Μπάιγολ, Τζάστιν, Στρούικ, Τανάκα (74′ Γκρούεβ), Αμπαντού, Γκούντμουντσον, Μπόιλ, Άρονσον (86′ Λόνγκσταφ), Οκαφόρ (74′ Εγκνοτό), Κάλβερ-Λιούιν.