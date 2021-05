Από την Premier League έγινε γνωστό ότι θα επιτραπεί η παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες των γηπέδων για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος.

Οι ομάδες της Premier League θα αποχαιρετήσουν την περίοδο 2020-21 με κόσμο στα γήπεδα. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή, στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα επιτραπεί η παρουσία ενός αριθμού φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας με ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση της οριστικής απόφασης της βρετανικής κυβέρνησης για την έναρξη του τρίτου σταδίου επιστροφής στην κανονικότητα.

Οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν το αργότερο στις 10/5, οπότε αναμένεται να διευκρινιστεί και ο αριθμός θεατών που θα επιτραπεί να δώσει το “παρών” (πιθανότατας θα είναι οι 10.000 θεατές).

Με δεδομένο ότι η τρίτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων θα αρχίσει τη Δευτέρα 17/5, η Premier League έχει ήδη μεταθέσει την 37η αγωνιστική για το διήμερο 18-19/5, ενώ τα παιχνίδια της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή 23/5, με κοινή ώρα έναρξης στις 18:00. (ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, η Premier League προσάρμοσε το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι 20 σύλλογοι της κατηγορίας να δώσουν από ένα εντός έδρας παιχνίδι, παρουσία φιλάθλων.

The #PL has today confirmed that the final two Matchweeks of the 2020/21 season will be limited to home fans, subject to the Government easing lockdown restrictions in the United Kingdom



Full statement 👉 https://t.co/Yq7U3ECUzP pic.twitter.com/633ArXguI9