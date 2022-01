Η Άστον Βίλα πήρε μεγάλο διπλό (0-1) στην έδρα της Έβερτον για την 23η αγωνιστική της Premier League, με τον προπονητή των «χωριατών», Στίβεν Τζέραρντ, να έχει τις δικές του… ιδιαίτερες στιγμές με τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Ο Στίβεν Τζέραρντ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς της Έβερτον στην επιστροφή του στο «Γούντισον παρκ», ως προπονητής της Άστον Βίλα. Ο πρώην αρχηγός της Λίβερπουλ, είδε πάντως την ομάδα του να παίρνει τη νίκη, με τους παίκτες του αν γίνονται δέκτες δεκάδων αντικειμένων ενώ πανηγύριζαν το γκολ της νίκης.

Στην αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, ο Τζέραρντ αποδοκιμάστηκε ξανά και απάντησε στους οπαδούς της Έβερτον βγάζοντας κοροϊδευτικά τη γλώσσα και λέγοντας προς το μέρος τους «F…k off».

Steven Gerrard sticking his tongue out at the Everton fans is the type of shithousery we can all get behind. pic.twitter.com/8MhQDt5uu6