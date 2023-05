Η Αρίνα Σαμπαλένκα επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-2) της Μάρτα Κόστιουκ στον πρώτο γύρο του Roland Garros, αλλά το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με αποδοκιμασίες στο Παρίσι.

Η Ουκρανή Κόιστιουκ αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στη Λευκορωσίδα Σαμπαλένκα, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά ο κόσμος δεν είδε με καλό μάτι την κίνησή της και τη γιούχαρε από την εξέδρα.

Η τενίστρια της Ουκρανίας πάντως, αρνείται σε όλα τα παιχνίδια της με τενίστριες από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να συγχαρεί τις αντιπάλους της. Η δε Σαμπαλένκα έχει τονίσει ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, πολλές ήταν οι συναθλήτριές της, που άλλαξαν συμπεριφορά απέναντί της

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue