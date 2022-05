Οι εκπλήξεις συνεχίζονται στο Roland Garros Και πριν φθάσουμε στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχει “αποψιλωθεί” το top10 της παγκόσμιας κατάταξης στις γυναίκες.

Κι αυτό γιατί δύο ακόμη κορυφαίες τενίστριες έπεσαν θύμα έκπληξης και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αρχικά, η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε με 2-1 σετ και ανατροπή από την Καμίλα Γκιόργκι, αφού μετά το αρχικό 6-4 το πρώτο σετ, κατέρρευσε στα δύο επόμενα, χάνοντας με 6-1 και 6-0.

Πίσω στο σκορ βρισκόταν και η Πάουλα Μπαντόσα κόντρα στη Βερόνικα Κουντερμέτοβα, αλλά αφού έχασε το πρώτο σετ και με το δεύτερο να είναι στο 2-1 υπέρ της αντιπάλου της, η Ισπανίδα τενίστρια αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού. Ως εκ τούτου, μόνο το No1 της παγκόσμιας κατάταξης, η Ίγκα Σφιόντεκ, συνεχίζει στο Roland Garros από το top10, με τις άλλες 9 τενίστριες, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Σάκκαρη, να μην ανταποκρίνονται ως φαβορί, στους αγώνες τους στο γαλλικό Γκραν Σλαμ.

