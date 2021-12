Η Ίντερ συνεχίζει ασταμάτητη την “ξέφρενη” πορεία της και στη φετινή Serie A και με τη νίκη με 1-0 επί της Τορίνο, αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή στο +7, έστω και με ματς περισσότερο από τη Νάπολι.

Οι πρωταθλητές Ιταλίας άλλαξαν το καλοκαίρι προπονητή και έχασαν μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές τους, αλλά η εικόνα τους στο γήπεδο παραμένει εξαιρετική, καθώς πολλές και από τις δικές της μετεγγραφές αποδεικνύονται επιτυχημένες. Μία από αυτές μάλιστα, ο Ντένζελ Ντάμφρις ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στους Τορινέζους, σκοράροντας το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 30′.

My goodness what a dummy from Brozovic and what a finish from Dumfries pic.twitter.com/J1p3UAcEh5