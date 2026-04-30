Ο Γουάιτ πάτησε το έμβλημα της Ατλέτικο Μαδρίτης, ένταση του Σιμεόνε με τον παίκτη της Άρσεναλ

Το Άτλετικο Μαδρίτης – Άρσεναλ (1-1) για τα ημιτελικά του Champions League δεν είχε ένταση μόνο κατά τη διάρκεια του 90λεπτου, αλλά και αμέσως μετά τη λήξη του. Πρωταγωνιστές ενός επεισοδίου -που δεν πήρε όμως μεγάλη έκταση- ήταν ο Μπεν Γουάιτ και ο Τζουλιάνο Σιμεόνε.

Τη στιγμή που οι παίκτες της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Άρσεναλ πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, έξω ακριβώς από τη φυσσούνα του “Μετροπολιτάνο”, ο Μπεν Γουάιτ πάτησε το έμβλημα της Ατλέτικο Μαδρίτης, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Τζουλιάνο Σιμεόνε.

Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Σιμεόνε πλησίασε τον Γουάιτ, τον ακούμπησε επανειλημμένα και τον έσπρωξε ελαφρώς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ γύρισε προς το μέρος του και απάντησε, πριν παρέμβουν άνθρωποι της ασφάλειας για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μάλιστα, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, παρενέβη, αν και λιγο έλειψε να παρασυρθεί και αυτός στην ένταση της στιγμής.

Στην Ισπανία, η αποφυγή πατήματος πάνω στο έμβλημα κάθε ομάδας, αποτελεί ένδειξη σεβασμού. Στο ίδιο στιγμιότυπο, μάλιστα, φαίνεται άλλοι ποδοσφαιριστές να το παρακάμπτουν, σε αντίθεση με τον Γουάιτ.