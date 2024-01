Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για την αναμέτρηση με την Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Παρασκευής (19/1) για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν τα εισιτήρια με την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τρεις μέρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο κόσμος του τριφυλλιού έχει ξετρελαθεί με τις εμφανίσεις της ομάδας του Εργκίν Αταμάν και τις σερί νίκες στην Euroleague και δεν χάνει την ευκαιρία να κλείνει θέση στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να στηρίξει από κοντά το τριφύλλι.



OAKA is about to get wild on Friday night



