Οδήγησε τις ΗΠΑ στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο τουρνουά μπάσκετ των ανδρών. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε διάθεση για… απαντήσεις, μετά τον τελικό με την Γαλλία.

Άκουσε έντονη κριτική., τόσο για την πορεία της στα ματς προετοιμασίας, όσο και για την ήττα της από την Γαλλία, στο εναρκτήριο ματς του Ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ. Με μεγάλο πρωταγωνιστή όμως τον Κέβιν Ντουράντ, οι ΗΠΑ πήραν… φόρα και έφτασαν στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Τόκιο, νικώντας τους “μπλε στον τελικό του Τόκιο.

Ο MVP της Team USA, Κέβιν Ντουράντ, ξεσπάθωσε κατά των επικριτών της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ μετά τον τελικό, σχολιάζοντας σε live στο Instagram πως «λέγατε πολλές μ@@@ες για εμάς και τον Πόποβιτς, μας βάζατε πιο κάτω από τη Γαλλία, την Αυστραλία και την Σλοβενία, όμως δεν συγκρινόμαστε. Πηγαίνω για συνέντευξη Τύπου αλλά έπρεπε να σας τα πω γρήγορα».

