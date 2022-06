“Βόμβα” έριξε στην Premier Leagueμ το έγκυρο “The Athletic”, με δημοσίευμά του για την Τσέλσι και την πιθανότητα να κάνει κίνηση για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο νέος ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Τοντ Μπόλι, συναντήθηκε με τον μεγαλοατζέντη του Κριστιάνο Ρονάλντο, Χόρχε Μέντες και συζήτησαν το ενδεχόμενο της μετεγγραφή τους Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Ακόμη πάντως είναι άγνωστο αν θα υπάρξει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του “CR7” από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία και υπολογίζει στην παραμονή του Ρονάλντο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

🚨 EXCL: Todd Boehly met Jorge Mendes in Portugal last week. Idea of Cristiano Ronaldo to Chelsea among subjects discussed. Unclear if #CFC will pursue. Man Utd expect him to stay. 37yo loves #MUFC but has concerns. With @dansheldonsport for @TheAthleticUK https://t.co/pHXelZAIIb