Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φαίνεται ότι θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της γνωστής ιστοσελίδας “The Athletic”.

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ήθελαν τον Μαρτίνεθ φαβορί για τη διαδοχή του Φερνάντο Σάντος στην πάγκο της Εθνικής Πορτογαλίας και το εν λόγω ρεπορτάζ κάνει λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Ισπανός τεχνικός αποχώρησε από τον πάγκο του Βελγίου μετά την αποτυχία στο Μουντιάλ του Κατάρ και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2018.

🚨 EXCL: Roberto Martinez has reached verbal agreement to become Portugal coach. Appointment as Fernando Santos successor likely to be finalised towards end of next week. 49yo Spaniard has had club + int’l interest since leaving Belgium role @TheAthleticFC https://t.co/8sC6PhvdC3