Το πρότζεκτ «The Cathedral» προκρίθηκε και επίσημα από τις Μίλαν και Ίντερ για το νέο κοινό γήπεδο των δύο ομάδων, οι οποίες και αναμένεται να αποχωρήσουν πια από το θρυλικό Σαν Σίρο (ή Μεάτσα για τους φίλους των “νερατζούρι”).

Το κόστος για το μεγαλεπίβολο έργο θα φθάσει τα 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά θα αποφέρει το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο σε κάθε ομάδα, όταν θα τεθεί σε λειτουργία.

Το «The Cathedral» είναι ένα πρότζεκτ που εκπόνησε και θα αναλάβει η εταιρεία Populous, η οποία έχει κατασκευάσει επίσης το νέο γήπεδο της Τότεναμ, αλλά και το νέο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο.

AC Milan and Inter Milan announce their new stadium that will replace the San Siro named "The Cathedral" 🏰

Populous has been chosen today by @acmilan and @Inter as the architect for the new #Milano Stadium.



Our design, known as "The Cathedral", will create a world-class, sustainable home for the clubs and form the beating heart of a new civic district.



