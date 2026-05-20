Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα live ο τελικός του Europa League

Ο Μπουεντία σερβίρει το γκολ στον Ρότζερς
Η Άστον Βίλα ψάχνει ένα τρίτο γκολ για να "τελειώσει" πρόωρα τον τελικό
Ο Μπουεντία με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους Άγγλους
Έπειτα από φοβερή κομπίνα στο κόρνερ, ο Τίλεμανς έπιασε έναν "κεραυνό" στην κίνηση και έβαλε μπροστά τους Άγγλους στον τελικό του Europa League
Σουτ του Μανζάμπι, μπλόκαρε ο Μαρτίνεζ
Σουτ του Χέφλερ από καλή θέση μέσα στην περιοχή, λίγο άουτ η μπάλα
Σουτ του Ρότζερς, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ
Ο Ματάνοβιτς έκανε την πρώτη τελική του αγώνα για τη Φράιμπουργκ, άουτ η μπάλα στο 1'
Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ο Ισπανός προπονητής στοχεύει να πάρει το πέμπτο τρόπαιο
Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν, Λίντελεφ, Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουεντία, Γουότκινς
Ατουμπόλου, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ, Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο, Ματάνοβιτς
Η Φράιμπουργκ διεκδικεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και η Άστον Βίλα το τρίτο, μετά από το Κύπελλο Πρωταθλητριών και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ που τα είχε κατακτήσει το 1982
Αν το κατακτήσει, μάλιστα, η Φράιμπουργκ, τότε θα πάρει το εισιτήριο για το Champions League της νέας περιόδου. Εκεί θα αγωνίζεται έτσι κι άλλιως η Άστον Βίλα ως τέταρτη στην Premier League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα