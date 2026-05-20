Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα live ο τελικός του Europa League

Οι Γερμανοί και οι Άγγλοι θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην Κωνσταντινούπολη
Τελικός Europa League
Κωνσταντινούπολη
0 - 3
2ο ημίχρονο
Παρακολουθήστε live τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα.

23:18 | 20.05.2026
58' ΓΚΟΛ για την Άστον Βίλα και 0-3!

Ο Μπουεντία σερβίρει το γκολ στον Ρότζερς

23:14 | 20.05.2026

Η Άστον Βίλα ψάχνει ένα τρίτο γκολ για να "τελειώσει" πρόωρα τον τελικό

23:05 | 20.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:51 | 20.05.2026
Η γκολάρα του Μπουεντία για το 0-2
22:51 | 20.05.2026
Το 0-1 της Άστον Βίλα με τον Τίλεμανς
22:50 | 20.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα 0-2
22:49 | 20.05.2026
45+3 Νέα ΓΚΟΛΑΡΑ για την Άστον Βίλα και 0-2

Ο Μπουεντία με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους Άγγλους

22:34 | 20.05.2026
40' ΓΚΟΛΑΡΑ για την Άστον Βίλα και 0-1!

Έπειτα από φοβερή κομπίνα στο κόρνερ, ο Τίλεμανς έπιασε έναν "κεραυνό" στην κίνηση και έβαλε μπροστά τους Άγγλους στον τελικό του Europa League

22:32 | 20.05.2026

Σουτ του Μανζάμπι, μπλόκαρε ο Μαρτίνεζ

22:24 | 20.05.2026
Φτάσαμε στο 30', χωρίς μεγάλες φάσεις ο τελικός
22:23 | 20.05.2026
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στον τελικό του Europa League
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στον τελικό του Europa League: Οι αντιδράσεις του στον ιστορικό αγώνα της Άστον Βίλα
Στην Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για χάρη της αγαπημένης του ομάδας
17' Ευκαιρία για τη Φράιμπουργκ

Σουτ του Χέφλερ από καλή θέση μέσα στην περιοχή, λίγο άουτ η μπάλα

22:03 | 20.05.2026
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ζει έντονα τον τελικό της Άστον Βίλα
22:02 | 20.05.2026
Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Άστον Βίλα

Σουτ του Ρότζερς, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ

22:01 | 20.05.2026

Ο Ματάνοβιτς έκανε την πρώτη τελική του αγώνα για τη Φράιμπουργκ, άουτ η μπάλα στο 1'
 

22:00 | 20.05.2026
Σέντρα στον τελικό του Europa League
21:53 | 20.05.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:51 | 20.05.2026
Χαμός και από τους οπαδούς της γερμανικής ομάδας στις κερκίδες
Soccer Football - UEFA Europa League - Final - SC Freiburg v Aston Villa - Besiktas Park, Istanbul, Turkey - May 20, 2026 SC Freiburg fans inside the stadium before the match REUTERS/Stoyan Nenov
21:51 | 20.05.2026
Τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Άστον Βίλα στην Κωνσταντινούπολη
21:50 | 20.05.2026
O Ουνάι Έμερι θα πάρει μέρος στον έκτο ευρωπαϊκό τελικό

Ο Ισπανός προπονητής στοχεύει να πάρει το πέμπτο τρόπαιο

21:50 | 20.05.2026
21:49 | 20.05.2026
Η ενδεκάδα της Άστον Βίλα

Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες, Ντιν, Λίντελεφ, Τίλεμανς, Μαγκίν, Ρότζερς, Μπουεντία, Γουότκινς

21:49 | 20.05.2026
21:49 | 20.05.2026
Η ενδεκάδα της Φράιμπουργκ

Ατουμπόλου, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέου, Έγκεστεϊν, Χέφλερ, Μπέστε, Μανζάμπι, Γκρίφο, Ματάνοβιτς

21:48 | 20.05.2026

Η Φράιμπουργκ διεκδικεί το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και η Άστον Βίλα το τρίτο, μετά από το Κύπελλο Πρωταθλητριών και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ που τα είχε κατακτήσει το 1982

 
 

21:47 | 20.05.2026
Γερμανοί και Άγγλοι διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο

Αν το κατακτήσει, μάλιστα, η Φράιμπουργκ, τότε θα πάρει το εισιτήριο για το Champions League της νέας περιόδου. Εκεί θα αγωνίζεται έτσι κι άλλιως η Άστον Βίλα ως τέταρτη στην Premier League

21:47 | 20.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Europa League ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα

