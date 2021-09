Η ώρα που περίμεναν όλοι οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεκινάει βασικός στο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ στο Ολντ Τράφορντ για την Premier League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στο Ολντ Τράφορντ, με τον Σόλσκιερ να τον ξεκινάει στην αρχική ενδεκάδα στο παιχνίδι με τη Νιούκασλ, κάνοντας το… χατίρι των φίλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι είχαν πάει από πολύ νωρίς το γήπεδο, φορώντας τη φανέλα του.

Οι οπαδοί των Κόκκινων Διαβόλων ετοίμασαν εντυπωσιακή υποδοχή για τον Πορτογάλο, με όλο το Ολντ Τράφορντ να υποκλίνεται στον μοναδικό Κριστιάνο Ρονάλντο.

Cristiano Ronaldo arriving at Old Trafford #MUFC [ @footballdaily ] pic.twitter.com/6kLA56nSyM

🔴 Manchester United fans are buzzing to see Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/VE9VK1W5eB