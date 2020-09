Η UEFA ανακοίνωσε τους τρεις υποψηφίους για τον παίκτη της χρονιάς στο Champions League, με τον Κέβιν Ντε Μπρούινε της Μάντσεστερ Σίτι και τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Εμάνουελ Νόιερ της Μπάγερν Μονάχου να διεκδικούν το βραβείο.

Η Μπάγερν Μονάχου ήταν η απόλυτη “κυρίαρχος” της διοργάνωσης και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δύσκολα θα χάσει και αυτή τη διάκριση, μετά την εκπληκτική σεζόν του τόσο στο Champions League όσο και στη Γερμανία.

Αντίθετα, ο Κέβιν Ντε Μπρούινε δεν κατάφερε για ακόμη μία χρονιά να οδηγήσει τη Μάντσεστερ Σίτι σε μία υπέρβαση στο Champions League κι έτσι η δική του ηγετική παρουσία στην ομάδα και η φανταστική σεζόν του, αναμένεται να περάσουν… απαρατήρητες στις ψήφους για το βραβείο.

Από εκεί και πέρα, η UEFA ανακοίνωσε και τους τρεις υποψηφίους για τον προπονητή της χρονιάς, με τους Χανς-Ντίτερ Φλικ (Μπάγερν Μονάχου), Γιούργκεν Κλοπ (Λίβερπουλ) και Γιούλιαν Νάγκελσμαν (Λειψία) να διεκδικούν το σχετικό βραβείο.

