Η UEFA γνωστοποίησε τους παίκτες και τους προπονητές που θα διεκδικήσουν τα βραβεία της χρονιάς.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τον κορυφαίο παίκτη της σεζόν 2020-21 και τον κορυφαίο προπονητή, με τις λίστες να έχουν… ιταλικό άρωμα, μετά και την κατάκτηση του Euro 2020 από την Ιταλία.

Όσον αφορά το βραβείο για τον ποδοσφαιριστή της χρονιάς, θα το διεκδικήσουν οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Ενγκολό Καντέ και Ζορζίνιο, με τον τελευταίο να έχει αρκετές πιθανότητες για να το κατακτήσει, έχοντας πανηγυρίζει μέσα στη σεζόν τόσο το Champions League με την Τσέλσι όσο και το Euro 2020 με την εθνική Ιταλίας.

Το όνομα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή θα γίνει γνωστό στις 26 Αυγούστου στο περιθώριο της κλήρωσης για τους ομίλους του Champions League. Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Μέσι, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, Κιλιάν Εμπαπέ, Ραχίμ Στέρλινγκ, Κριστιάνο Ρονάλντο κι Έρλινγκ Χάαλαντ.

