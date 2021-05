Η UEFA ετοιμάζει ποινές για Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους για τη δημιουργία της European Super League.

Η UEFA ξεκίνησε πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Γιουβέντους για τις προσπάθειές τους να δώσουν… ζωή στην αποσπασμένη Super League, όπως γνωστοποίησε σήμερα (25/5) το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι είναι οι μόνοι τρεις από τους αρχικούς δώδεκα που δεν έχουν αποστασιοποιηθεί από το έργο μετά από έντονη κριτική. «Μετά από έρευνα που διενήργησε η πειθαρχική επιτροπή της UEFA σε σχέση με τη λεγόμενη “Super League”, έχουν ξεκινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μπαρτσελόνα και της Γιουβέντους για πιθανή παραβίαση του νομικού πλαισίου της UEFA», ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία προσθέτοντας: «Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν εγκαίρως», ανέφερε ο χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Χάρις.

UEFA: “Following an investigation conducted by UEFA Ethics and Disciplinary Inspectors in connection with the so-called ‘Super League’ project, disciplinary proceedings have been opened against Real Madrid, Barcelona & Juventus for a potential violation of UEFA’s legal framework”