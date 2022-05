Ο Μάικλ Τσάντλερ ίσως και να σημείωσε το πιο εντυπωσιακό νοκ άουτ της καριέρας του, απέναντι στον Τόνι Φέργκιουσον, στο UFC 274.

Δύο από τους εντυπωσιακότερους αθλητές στα ελαφρά κιλά τέθηκαν αντιμέτωποι στο “ Footprint Center” του Φοίνιξ της Αριζόνα, με τον Μάικλ Τσάντλερ να βγάζει “Κ.Ο” τον Τόνι Φέργκιουσον στο “UFC 274”.

Ο Τσάντλερ έβαλε τον αντίπαλο του νοκ άουτ με μια απίστευτη κλωτσιά στο πρόσωπο -και κοντά στο σαγόνι- αφήνοντας τον να σωριαστεί στο καναβάτσο. Όταν συνήλθε, κατάλαβε ότι ο αγώνας είχε τελειώσει.

Michael Chandler just sent Tony Ferguson to the SHADOW REALM pic.twitter.com/8r3b9JMPqC