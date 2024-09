US Open: Η απαράδεκτη συμπεριφορά της Πουτίντσεβα σε ball girl – Αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο και ζήτησε συγγνώμη

Η Γιούλια Πουτίντσεβα ξέφυγε κατά τη διάρκεια του αγώνα της με την Παολίνι στο US Open, έχοντας μία απαράδεκτη συμπεριφορά σ’ ένα ball girl.

Το κορίτσι, το οποίο ήταν υπεύθυνο για να μαζεύει και να δίνει τις μπάλες στη Γιούλια Πουτίντσεβα, έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της, ωστόσο πλήρωσε τα… νεύρα της Ρωσίδας τενίστριας από τον αγώνα.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ενώ το κοριτσάκι ξεκίνησε να δίνει τις μπάλες στην τενίστρια με τον προβλεπόμενο τρόπο, εκείνη τις αφήνει να χτυπήσουν πάνω της, πριν πιάσει την τελευταία -και ενώ ο κόσμος έχει αρχίσει να αποδοκιμάζει, βλέποντας την τραγική συμπεριφορά της Πουτίντσεβα.

Δείτε το βίντεο με τη Πουτίντσεβα και το ball girl στο US Open:

Ugly moment in the Putintseva vs Paolini match at the US Open.



The ball girl tries tossing the ball and Yulia watches it bounce on the ground without moving.



So many ball kids look up to these athletes. Let’s try to treat them kinder.



(via @MerThomp)pic.twitter.com/WaVzNcbb6R