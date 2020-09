Η Ναόμι Οσάκα κατέκτησε το US Open του 2020, μετά από μία “επική” ανατροπή στον τελικό επί της Βικότρια Αζαρένκα, η οποία και την οδήγησε στη νίκη με 2-1 σετ (1-6, 6-3, 6-3).

Η 22χρονη Γιαπωνέζα τενίστρια βρέθηκε να χάνει εύκολα με 1-0 σετ, ενώ δέχθηκε πρώτη μπρέικ και στο δεύτερο σετ, αλλά με μία τρομερή αντεπίθεση στη συνέχεια, πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη και την κατάκτηση του US Open για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Η Οσάκα “έτρεξε” ένα σερί 6-1 στο δεύτερο σετ και “καθάρισε” άνετα το τρίτο με 6-3 κόντρα στη Λευκορωσίδα Νο29 του κόσμου, που το “πάλεψε” στο τέλος, αλλά δεν απέφυγε την τρίτη ήττα της σε τελικό του US Open.

Κάπως έτσι κι από το Νο9 του κόσμου, η Οσάκα βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού Γκραν Σλαμ, το οποίο είναι πια το τρίτο της καριέρας της, αφού κατέκτησε και το Australian Open του 2019, φθάνοντας τότε μέχρι και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

