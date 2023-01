Η Μαρία Σάκκαρη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αλλά και ο Στέφανος Σακελλαρίδης πέτυχαν σπουδαίες νίκες για την ελληνική ομάδα στο United Cup και το πανηγύρισαν έξαλλα.

Η Ελλάδα νίκησε με 4-1 το Βέλγιο και προκρίθηκε στον τελικό του Περθ, όπου και θα διεκδικήσει μία θέση στα ημιτελικά του United Cup.

Οι Έλληνες παίκτες έδειξαν μάλιστα ξανά, ότι το “κλίμα” στην εθνική ομάδα είναι εξαιρετικό και έγιναν μία αγκαλιά μετά την ανεπανάληπτη νίκη του Στέφανου Σακελλαρίδη, φωνάζοντας “Ελλάς ολέ”, αλλά και το όνομα του 18χρονου τενίστα.

This. Is. #UnitedCup 🇬🇷



Look what it means to Stefanos Sakellaridis and the fam that is Team Greece! pic.twitter.com/6UCZXIEmKh