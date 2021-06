Ο σταρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Έρλινγκ Χάαλαντ, που αυτόν τον καιρό περνά τις διακοπές του στη Μύκονο φέρεται να ξόδεψε «μυθικό» ποσό σε γεύμα του στο νησί, με ελληνικό Μέσο να φέρνει στη δημοσιότητα το γεγονός και τον Νορβηγό να διαψεύδει με ειρωνική ανάρτηση.

Το ποσό των 500.000 ευρώ, συν 30.000 ως φιλοδώρημα, ξόδεψε ο Χάαλαντ κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε καλοκαιρινό μαγαζί της Μυκόνου, όπου βρίσκεται διακοπές μαζί με τον άσο τη Μάντσεστερ Σίτι, Ριγιάντ Μαχρέζ. Έτσι τουλάχιστον αποκάλυψε η εφημερίδα «Sportime».

Η αντίδραση του Νορβηγού άσου ήρθε άμεσα, αφού σε ανάρτησή του σχολίασε το εν λόγω δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «Fake News». Η εφημερίδα πάντως σε δεύτερη αναφορά της στο γεγονός, στηρίζει το ρεπορτάζ της τονίζοντας πως είναι απόλυτα αληθές, ενώ κάνει λόγο για απόλυτα κατανοητή και αναμενόμενη στάση του Χάαλαντ, αναφορικά με την διάψευσή του.

…I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ