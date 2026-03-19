Αδιανόητη φάση στο NBA: Ο Κουμίνγκα έβαλε τρίποντο από το καλάθι της ομάδας του και έπιασε το κεφάλι του απορημένος

Στο παιχνίδι του NBA ανάμεσα στους Ατλάντα Χοκς με τους Ντάλας Μάβερικς ο Τζόναθαν Κουμίνγκα πέτυχε ίσως το καλάθι της χρονιάς και απόρησε μέχρι και ο ίδιος με τον εαυτό του.

Ο Κουμίνγκα πήρε το ριμπάουντ μετά από άστοχο σουτ των Μάβερικς και πέταξε την μπάλα με το ένα χέρι με τον χρόνο να τελειώνει. Η μπάλα βρήκε μόνο διχτάκι και και ο Κονγκολέζος έπιασε το κεφάλι του μην μπορώντας να πιστέψει τί καλάθι πέτυχε για τους Χοκς.

Είναι πιθανό ο Κουμίνγκα να ήθελε να βρει τον συμπάικτη του, καθώς πέταξε την μπάλα με το ένα χέρι κάτι που δεν συνηθίζεται σε σουτ από το ένα καλάθι στο άλλο, πάντως όπως και να έχει η αντίδρασή του είναι… όλα τα λεφτά καθώς έπιασε το κεφάλι και έμεινε απορημένος για το τρίποντό του.

KUMINGA WHAT HAVE YOU DONE??? pic.twitter.com/Wq8FDVi8vX — Atlanta HaWWWWWWWWWWWks (@ATLHawks) March 19, 2026

Οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν και οι Χοκς πήραν μία εύκολη νίκη με τον Κονγκολέζο να πετυχαίνει 16 πόντους, με το τρίποντό του να γίνεται viral στα social media.