Αδιανόητο λάθος του Αλμπάν Λαφόν στο γκολ της Γιούνγκ Μπόις στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα επικό ξεκίνημα στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις, προηγήθηκε με 3-0, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ με ένα απίστευτο τρόπο.

Στο 25′ του Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και σε καλή ανάπτυξη των γηπεδούχων, ο Μάλες έδωσε στον Ζάνκο, ο Ρενάτο δεν πήγε γρήγορα στη μπάλα, ο Ζαρουρί δεν ακολούθησε, ο Λαφόν δεν κατάλαβε ότι ήταν εκτός εστίας και ο δεξιός μπακ των Ελβετών με ένα απλό πλασέ έκανε το 1-3.

Ούτε ο Ζάνκο δεν πίστευε καλά – καλά το γκολ που έβαλε. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για να πετύχουν κι άλλο γκολ, πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, αλλά έχασαν τεράστιες ευκαιρίες.