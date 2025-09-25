Αθλητικά

Αδιανόητο λάθος του Αλμπάν Λαφόν στο γκολ της Γιούνγκ Μπόις στον Παναθηναϊκό

Μετά τη μείωση του σκορ σε 1-3, οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλε ευκαιρίες να πετύχουν κι άλλα γκολ
ΦΩΤΟ Reuters

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα επικό ξεκίνημα στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις, προηγήθηκε με 3-0, αλλά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν στο σκορ με ένα απίστευτο τρόπο.

Στο 25′ του Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός και σε καλή ανάπτυξη των γηπεδούχων, ο Μάλες έδωσε στον Ζάνκο, ο Ρενάτο δεν πήγε γρήγορα στη μπάλα, ο Ζαρουρί δεν ακολούθησε, ο Λαφόν δεν κατάλαβε ότι ήταν εκτός εστίας και ο δεξιός μπακ των Ελβετών με ένα απλό πλασέ έκανε το 1-3.

Ούτε ο Ζάνκο δεν πίστευε καλά – καλά το γκολ που έβαλε. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για να πετύχουν κι άλλο γκολ, πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, αλλά έχασαν τεράστιες ευκαιρίες.

