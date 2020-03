Ο Ρούντι Γκομπέρ έγινε μέσα σε λίγα λεπτά το απόλυτο παράδειγμα προς αποφυγείν για τη συμπεριφορά όλου του κόσμου απέναντι στον κορονοϊό και αποτέλεσε την αφορμή για τη διακοπή του NBA, αλλά ο συμπατριώτης του Έβαν Φουρνιέ τα έβαλε με τους συμπαίκτες του.

Παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος σέντερ των Γιούτα Τζαζ ζήτησε συγγνώμη και τόνισε ότι νιώθει φόβο, ο συμπαίκτης του στην Εθνική Γαλλίας “επιτέθηκε” μέσα από το twitter στους παίκτες που τον “κάρφωσαν” για τις τουλάχιστον απερίσκεπτες ενέργειές του πριν μάθει ότι είναι θετικός στον κορονοϊό.

«Αλήθεια τώρα, όλοι τον κατηγορείτε τώρα;», έγραψε σχετικά και στη συνέχεια πρόσθεσε «οπότε τώρα ”καρφώνουμε”. Σπουδαίοι συμπαίκτες».

Man yall really be blaming him smh https://t.co/3FsIYB5sXR

So we are telling on people now. Great teamates. https://t.co/3FsIYB5sXR