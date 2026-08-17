Αδιανόητος Βαγγέλης Παυλίδης: Έκανε χατ τρικ σε 8 λεπτά στη νίκη της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε μία τρομερή και τρομακτική εμφάνιση στη νίκη της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, κάνοντας χατ τρικ μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Η Μπενφίκα είχε καταφέρει να κερδίζει 2-0 στο ημίχρονο της εκτός έδρας αναμέτρησης, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να κάνει την ασίστ στον Ράφα Σίλβα για το δεύτερο γκολ της ομάδας του Μάρκο Σίλβα. Ο Πρεστιάνι είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης.

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Στο δεύτερο μέρος, ο Έλληνας επιθετικός πήρε την μπαγκέτα και έκανε… όργια στο γήπεδο της Κάζα Πία. Στο 47′ νίκησε με ωραίο τσίμπημα τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να κάνει το 3-0 και να πετύχει το πρώτο του γκολ στο ματς. Δύο λεπτά αργότερα ο Παυλίδης έκανε μία μαγική ενέργεια περνώντας όποιον βρέθηκε μπροστά του για το 4-0 της ομάδας του.

Το χατ τρικ του Βαγγέλη Παυλίδη ήρθε στο 54′ με ωραίο τελείωμα με τη μία μετά από πάσα του Μπαρέιρο για να κάνει το 5-0 στο ματς και να βγει αλλαγή στο 59′ για να δώσει την ευκαιρία στον Ντουράν να σκοράρει.

Η Μπενφίκα έκανε το 6-0 με αυτογκόλ του Οφόρι και το 7-0 με τον Ντουράν για να γράψει μία επιβλητική νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και τα εννέα συνολικά φέτος σε πέντε συμμετοχές, κάνοντας μία εντυπωσιακή εκκίνηση στη φετινή σεζόν.