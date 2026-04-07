ΑΕΚ: Αφιέρωμα της Παρτιζάν στο φιλικό ειρήνης με την Ένωση, εν μέσω ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών

Ήταν 7 Απριλίου του 1999, Μεγάλη Τετάρτη εκείνου του έτους, όταν η ΑΕΚ αψήφησε τη φρίκη του πολέμου για να περάσει ένα πανίσχυρο μήνυμα υπέρ της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της συναδέλφωσης των λαών. Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη του 2026, συμπληρώνονται 27 χρόνια από εκείνο το ταξίδι της Ένωσης στο δοκιμαζόμενο από τους ΝΑΤΟϊκούς βομβαρδισμούς Βελιγράδι για τον ιστορικό φιλικό αγώνα με την Παρτιζάν.

Με ανάρτησή της στα social media, η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε αναφορά σε αυτή τη “μεγάλη” στιγμή στην ιστορία της ομάδας, για να ακολουθήσει η Παρτιζάν και να τιμήσει τη συγκεκριμένη επέτειο με ένα αφιερωματικό κείμενο στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Το κείμενο στο επίσημο site της Παρτιζάν:

“Είχαν περάσει δυο εβδομάδες από τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες βόμβες στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας μέχρι τη στιγμή που διεξήχθη ο φιλικός αγώνας Παρτιζάν – ΑΕΚ, και πλέον έχουν περάσει 27 ολόκληρα χρόνια από εκείνη την 7η Απριλίου 1999.

Φαίνεται απίστευτο, αλλά πραγματικά έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που οι κιτρινόμαυροι από την Αθήνα ήρθαν να μας επισκεφτούν, ώστε να μπορέσουμε μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης και να απευθύνουμε έκκληση στη συμμαχία του ΝΑΤΟ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς της χώρας μας.

Ήταν μια ηλιόλουστη Τετάρτη στο Βελιγράδι, όπου οι Αθηναίοι έφτασαν με λεωφορείο από τη Βουδαπέστη, καθώς η αεροπορική κυκλοφορία με τη Γιουγκοσλαβία είχε διακοπεί. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας ηγήθηκε του προέδρου Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος ξεκίνησε όλη την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή αυτού του αγώνα, ενώ στην Χούμσκα έφτασαν και οπαδοί της ομάδας που ταξίδεψαν από την Αθήνα στο γήπεδό μας με λεωφορείο μέσω Ουγγαρίας.

Έμεινε για πάντα καταγεγραμμένο ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων βγήκαν στο γήπεδο κρατώντας ένα μεγάλο σύνθημα που έγραφε «ΝΑΤΟ, σταμάτα τους βομβαρδισμούς, τερμάτισε ο πόλεμος» και ότι φορούσαν στόχους ζωγραφισμένους στο στήθος τους . Οι αξιωματούχοι της ΑΕΚ έφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στο Βελιγράδι και όλα τα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα ανακατευθύνθηκαν σε ένα ταμείο για να βοηθήσουν όσους την είχαν περισσότερο ανάγκη.

Prošlo je 27 godina od utakmice Partizan – AEK tokom NATO bombardovanja.



Ostalo je zauvek zabeleženo da su igrači oba tima na teren izašli držeći veliku parolu na kojoj je pisalo „NATO, zaustavi bombardovanje, prekini rat“, a da su na grudima nosili iscrtane mete.



Ο αγώνας παρέμεινε καταγεγραμμένος ως ένα μοναδικό παράδειγμα φιλικού αγώνα δύο συλλόγων ενώ βρισκόταν σε ισχύ αεροπορική επιδρομή, αλλά ήταν ένα σημάδι ανυπακοής και μεγάλης φιλίας μεταξύ δύο λαών που ήταν συνδεδεμένοι εδώ και αιώνες.

Υπήρχαν περίπου 15.000 θεατές στις κερκίδες του Ναού του Ποδοσφαίρου μας, οι οποίοι απόλαυσαν 60 λεπτά ποδοσφαίρου, και στη συνέχεια ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς, μαζί με τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, έτρεξαν στο γήπεδο και έστειλαν ένα μήνυμα με αγκαλιές ότι η ειρήνη πρέπει να νικήσει. Τελικά, έτσι ήταν, αλλά η εμπόλεμη κατάσταση κράτησε δύο ολόκληρους μήνες.

Η Παρτιζάν είχε ως επικεφαλής τον προπονητή Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς, των φιλοξενούμενων ο Όλεγκ Μπλόχιν, τα γκολ σημείωσαν οι Ματέια Κέζμαν στο 11ο λεπτό και Ζούμπουλις στο 26ο λεπτό , και οι ομάδες έπαιξαν με τις ακόλουθες συνθέσεις:

ΠΑΡΤΙΖΑΝ: Ντάμιανατς, Ράσοβιτς, Σάβιτς, Στογιανόσκι, Στανόγεβιτς, Βούκοβιτς, Ίβιτς, Ίλιτς, Τόμιτς, Μπγιέκοβιτς, Κέζμαν, Γερασίμοφσκι, Ντούλγιαι, Ίλιεφ, Τέσοβιτς, Σάμπο, Ράνκοβιτς και Ομπράντοβιτς.

ΑΕΚ: Ατματσίδης, Μ. Μιχαηλίδης, Κ. Κουρκούνας, Κόπιτσης, Κοστένογλου, Μπαμπούνσκι, Μιλοβάνοβιτς, Σαβέφσκι, Κασάπης, Μαλαδένης, Καλιτζάκης, Ζουμπούλης, Νικολαΐδης.”