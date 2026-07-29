ΑΕΚ: Ανακούφιση για Ζίνι και Πένραϊς, απέφυγαν τον τραυματισμό

Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά παιχνίδια της Ολλανδίας, με το 2-1 από τη Σάμσουνσπορ, αλλά ανησυχούσε περισσότερο για τους τραυματισμούς των Ζίνι και Πενράις, οι οποίοι έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο ματς.

Ο Ζίνι αποχώρησε μετά από ένα σφίξιμο στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Πενράις τραυματίστηκε στο φινάλε του ΑΕΚ – Σάμσουνσπορ, αλλά αμφότεροι φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός βγήκε από το παιχνίδι κυρίως για να προφυλαχθεί, ενώ ο Σκωτσέζος μπακ δέχθηκε ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, αλλά στην ΑΕΚ δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάστασή του.