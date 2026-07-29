Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ξημερώματα Πέμπτης φθάνει στην Αθήνα ο Σιλβέν Φρανσίσκο

Υπογράφει και ανακοινώνεται άμεσα από τον Παναθηναϊκό ο Γάλλος γκαρντ
Ο Φρανσίσκο
Ο Φρανσίσκο με τη φανέλα της Ζαλγκίρις (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έκλεισε στον Παναθηναϊκό και σε λίγες ώρες θα έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία του με τους “πράσινους”, μεγαλώνοντας τη… γαλλική παροικία στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ρίξει τη… βόμβα με την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν και ο Γάλλος γκαρντ αναμένεται τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/07/26) στην Αθήνα, για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί από τους “πράσινους”.

Μετά από μία σεζόν με 16,5 πόντους και 6,5 ασίστ κατά μέσο όρο στη Euroleague, ο Φρανσίσκο άφησε τη Ζαλγκίρις για τη Βιλερμπάν, αλλά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε κάποιες οικονομικές δυσχέρειες της γαλλικής ομάδας για να αποκτήσει τον κορυφαίο γκαρντ της περσινής σεζόν στην Ευρώπη.

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Αθλητικά
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