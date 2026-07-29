Η Άαρχους έκανε το «θαύμα» στα προκριματικά του Champions League κι έστειλε την ΑΕΚ στους «ισχυρούς»

Η ΑΕΚ έψαχνε την… ανατροπή του αιώνα για να βρεθεί στους “ισχυρούς” της κλήρωσης των πλέι οφ του Champions League, αλλά η Άαρχους την πέτυχε, αποκλείοντας στα πέναλτι με 4-3 τη Λεχ Πόζναν στο δεύτερο προκριματικό γύρο.

Παρότι ήταν εξ αρχής το αουτσάιντερ του “ζευγαριού” και ηττήθηκε με 4-1 στο πρώτο ματς στην έδρα της, η Άαρχους πήγε στην Πολωνία και έφερε τα… πάνω κάτω κόντρα στη Λεχ Πόζναν στα προκριματικά του Champions League, προς τέρψιν και της ΑΕΚ.

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Οι Δανοί έφθασαν στην ισοφάριση του σκορ του πρώτου αγώνα, με ένα απίθανο εκτός έδρας 3-0 και μετά την παράταση, επικράτησαν στα πέναλτι των Πολωνών, για να πανηγυρίσουν μία “επική” πρόκριση στον επόμενο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Παράλληλα όμως, έκαναν και ένα μεγάλο “δώρο” στην ΑΕΚ, αφού “πέταξαν” εκτός την Λεχ Πόζναν που ήταν από πάνω της στη βαθμολογία της UEFA και την έφεραν στους “ισχυρούς” της κλήρωσης για τα πλέι οφ του Champions League.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Γκρουπ Ισχυρών

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Νικητής του Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Μπερ Σέβα

Νικητής του Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Κάουνο Ζάλγκιρις

Νικητής του Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μιάλμπι

Σέλτικ

ΑΕΚ

Γκρουπ Ανίσχυρων

Νικητής του Τσέλιε – Αραράτ

Νικητής του Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας

Νικητής του Άαρχους – Σαμπάχ

ΛΑΣΚ Λίντσερ

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