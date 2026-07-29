Βραζιλία: Σοκαριστικός τραυματισμός και ιστορική τιμωρία σε ποδοσφαιριστή – Video παρωδία στην εκδίκαση της υπόθεσης

Ένας τρομακτικός τραυματισμός στον αγώνα της Ίντερ του Πόρτο Αλέγκρε με την Κρουζέιρο στη Βραζιλία, οδήγησε σε μία ιστορική τιμωρία, αλλά και σε μία… παρωδία στην εκδίκαση της υπόθεσης από τις βραζιλιάνικες αρχές.

Ο τραυματισμός ήρθε στο παιχνίδι της Ίντερ του Πόρτο Αλέγκρε με την Κρουζέιρο στη Βραζιλία, όταν ο Βίκτορ Γκάμπριελ της πρώτης, έκανε ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες στον Γκάμπριελ Πεκ της δεύτερης, με αποτέλεσμα να του σπάσει το πόδι.

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Ο Γκάμπριελ Πεκ θα χρειαστεί πλέον να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 6 μήνες και οι αρχές στη Βραζιλία πήραν μία ιστορική απόφαση, τιμωρώντας τον Βίκτορ Γκάμπριελ με ποινή που αντιστοιχεί στο διάστημα απουσίας του παίκτη που τραυμάτισε, αφού θα μείνει με τη σειρά του εκτός αγώνων για 6 μήνες.

INCREDIBLE: In Brazil, Victor Gabriel has been suspended until Gabriel Pec recovers from the injury he suffered following the Internacional defender's tackle. The suspension can last up to six months.



A truly extraordinary decision.#VictorGabriel #GabrielPec #Brazil… — Goal Crest (@GoalCrestX) July 28, 2026

Το πιο απίθανο γεγονός στην υπόθεση όμως, ήταν ότι στην απολογία για τον παίκτη, η Ίντερ του Πόρτο Αλέγκρε, εμφάνισε ένα video από το VAR, όπου ακούγεται συζήτηση για το αν ο διαιτητής έπρεπε να βγάλει κόκκινη κάρτα.

Φυσικά κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο να έχει συμβεί με βάση τη σκληρότητα του τραυματισμού και προφανώς, δεν ήταν αληθινό. Η βραζιλιάνικη ομάδα παρουσίασε video από μία εκπομπή που τρόλαρε τη φάση, αλλά το… λάθος της έγινε αντιληπτό και ο παίκτης της δεν απέφυγε τη “βαριά” τιμωρία.