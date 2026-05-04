Ο Λούκα Ντόντσιτς θα χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κατάφεραν να αποκλείσουν τους Χιούστον Ρόκετς χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, αλλά φαίνεται ότι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Σλοβένο σούπερ σταρ του NBA, ούτε για το ξεκίνημα των ημιτελικών της Δύσης, κόντρα στους πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Έχοντας υποστεί θλάση πριν περίπου ένα μήνα, ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιστρέψει στις προπονήσεις για τους Λος Άντζελες Λέικερς και σύμφωνα με ρεπορτάζ του ESPN, θεωρείται δεδομένο ότι θα χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στα πλέι οφ του NBA.

Ο νέος ηγέτης των “λιμνανθρώπων” θα προσπαθήσει πλέον να ανεβάσει ρυθμούς την επόμενη εβδομάδα, με την ελπίδα ότι θα είναι διαθέσιμος για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Δύσης.