Η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα από την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αλλά η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού στο άλλο ματς των πλέι οφ της Super League, την έχει φέρει “αγκαλιά” με το πρωτάθλημα.

Μπορεί να απομένουν ακόμη τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν, αλλά η ΑΕΚ μπορεί πια να φθάσει στην κατάκτηση του τίτλου της Super League, ακόμη και από την επόμενη αγωνιστική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena και με νίκη της, θα θέλει μία ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί την ίδια ώρα στο “Καραϊσκάκης”, για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26.

Η τέταρτη αγωνιστική των πλέι οφ

Κυριακή 10 Μαΐου 2026

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ