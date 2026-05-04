Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη – Σημαντική πτώση για την Μαρία Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να φθάσει μέχρι τη φάση των “16” στο Masters της Μαδρίτης και αυτό ήταν αρκετό για να του χαρίσει 5 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του τένις ανδρών.

Παρά τον αποκλεισμό από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε στο Νο75 της παγκόσμιας κατάταξης και πλέον ελπίζει σε αντίστοιχα αποτελέσματα, ώστε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι δεν “υπερασπίζεται” πολλούς βαθμούς, για να ανέλθει ακόμη περισσότερο στο ranking της ATP.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Σάκκαρη έχασε 10 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών, αφού ο πρόωρος αποκλεισμός της στο Madrid Open την έριξε στο Νο47 του κόσμου και θα χάσει το πλεονέκτημα των προκρίσεων χωρίς αγώνα από τον πρώτο γύρο κάποιων τουρνουά.